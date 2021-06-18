Кейт Міддлтон вийшла у світ в елегантній бузковій сукні: фото

З нагоди запуску нового благодійного фонду Кейт Міддлтон відвідала Лондонську школу економіки та провела зустріч у Кенсінгтонському палаці. Вона вийшла у світ попри зливу й продемонструвала розкішний образ у бузковій сукні.

Відсьогодні Кейт Міддлтон буде опікуватися ще однією благодійною організацією – The Royal Foundation Centre for Early Childhood, яка спрямована на благополуччя дітей. Перші зустрічі герцогиня Кембриджська вже провела. Не завадив їй у цьому навіть проливний дощ.

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Спочатку дружина принца Вільяма з'явилась у Лондонській школі економіки, де відбувався круглий стіл представників сфери освіти. Після офіційної зустрічі вона повернулась в Кенсінгтонський палац і поспілкувалася з батьками.

Образ Кейт Міддлтон

Для публічної появи в дощову погоду вона обрала елегантний жіночний look. Це приталена сукня бузкового кольору з рукавами-ліхтариками від лондонського бренду L.K.Bennett. Вона ідеально підкреслила стрункий стан Кейт Міддлтон.

Сукню за 225 фунтів стерлінгів (майже 8,5 тисяч гривень) герцогиня Кембриджська поєднала бежевими туфлями з гострим носком. Різнобарвна парасолька довершила її вишуканий образ.

Кейт Міддлтон у бузковій сукні / Фото Getty Images

Традиційно, Кейт Міддлтон зробила легкий макіяж і обрала стильні аксесуари. На ній були ланцюжок з бісеру та підвіска, золотий браслет і сережки з діамантами, які дісталися їй після смерті принцеси Діани.

Кейт Міддлтон у бузковій сукні / Фото Getty Images

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