У м'ятному блейзері та на підборах: Кейт Міддлтон зачарувала образом на турнірі Вімблдон
Джерело:Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська відвідала Вімблдонський тенісний турнір. Кейт Міддлтон для заходу обрала елегантний вигляд – м’ятний блейзер та трендову сукню-плісе.
Нещодавно Кейт у майці та мініспідниці зустрілася з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером. Вони разом зіграли у теніс.
До теми Рекордний дохід: стало відомо, яку зарплату отримує принц Вільям
Тепер Міддлтон приїхала на тенісний чемпіонат, де її "зловили" фотографи. 41-річна принцеса мала елегантний вигляд.
Кейт Міддлтон на Вімблдоні / Фото з інстаграму турніру
Для події Кейт обрала ніжний м’ятний жакет від Balmain, вартістю 2479 доларів, який одягла поверх топа. На низ принцеса обрала білу сукню-плісе.
А доповнила образ вона білими туфлями-човниками на підборах, сумкою Mulberry та золотими сережками Shyla з перлинними підвісками.
Кейт також мала розпущене волосся та легкий денний макіяж.
На події був і чемпіон Роджер Федерер. Нагадаємо, що він – друг сім'ї Уельських. В мережі показали відео, як він підійшов до Кейт привітатися.
Нагадаємо, що принцеса Уельська від 2016 року є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу.
Попередні образи Кейт Міддлтон: останні новини
- Напередодні принцеса Уельська з’явилася на королівських кінних перегонах Роял Аскот. На подію Міддлтон одягнула червону сукню, яку поєднала з незвичним капелюхом та замшевими підборами в такому ж кольорі.
- Згодом принцеса вразила новим образом на відкритті Національної портретної галереї у Лондоні. Кейт Міддлтон обрала для виходу білий жакет та трендову спідницю з шифону.
- А 28 червня Кейт приїхала до Саутгемптона, де відкрила простір Hope Street. Вона обрала для виходу синю сукню з гороховим принтом та бантом на шиї. Доповнила вбрання білими туфлями з чорним гострим носком.