У м'ятному блейзері та на підборах: Кейт Міддлтон зачарувала образом на турнірі Вімблдон

Принцеса Уельська відвідала Вімблдонський тенісний турнір. Кейт Міддлтон для заходу обрала елегантний вигляд – м’ятний блейзер та трендову сукню-плісе.

Нещодавно Кейт у майці та мініспідниці зустрілася з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером. Вони разом зіграли у теніс.

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Тепер Міддлтон приїхала на тенісний чемпіонат, де її "зловили" фотографи. 41-річна принцеса мала елегантний вигляд.



Кейт Міддлтон на Вімблдоні / Фото з інстаграму турніру

Для події Кейт обрала ніжний м’ятний жакет від Balmain, вартістю 2479 доларів, який одягла поверх топа. На низ принцеса обрала білу сукню-плісе.

А доповнила образ вона білими туфлями-човниками на підборах, сумкою Mulberry та золотими сережками Shyla з перлинними підвісками.

Кейт також мала розпущене волосся та легкий денний макіяж.

На події був і чемпіон Роджер Федерер. Нагадаємо, що він – друг сім'ї Уельських. В мережі показали відео, як він підійшов до Кейт привітатися.

Нагадаємо, що принцеса Уельська від 2016 року є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу.

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