Кейт Міддлтон вийшла у світ у яскравому пальті: фото принцеси Уельської з матчу регбі

Принц і принцеса Уельські відвідали матч регбі у Кардіффі. Кейт Міддлтон зачарувала яскравим образом у вбранні, яке одягала раніше.

Днями у Кардіффі відбувся матч Союзу регбі шести націй між Уельсом та Англією. Команда Англії здобула перемогу.

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Цікаво, що принц Вільям є покровителем Уельського союзу регбі, а його дружина Кетрін – Футбольної ліги регбі та Союзу регбі, тому підтримувала Англію. Тож подружжя разом спостерігало за грою, але вболівало за різні команди. Згодом вони поспілкувалися з учасниками.

Образ Кейт Міддлтон на матчі

Принцеса Уельська вийшла у світ у яскравому та стильному образі. Вона одягнула чорні колготи та червоно-біле пальто з принтом "гусяча лапка" від бренду Catherine Walker.

Кейт Міддлтон доповнила образ молочною сумкою від Mulberry та чорними замшевими черевиками від Aquatalia. Таким аутфітом принцеса Кетрін вкотре довела, що обирає вбрання екологічно, адже вона вже часто з'являлась у пальті та з такою сумочкою, однак не посоромилась постати на публіці з цими елементами знову.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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