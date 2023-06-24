Кейт Міддлтон приголомшила яскравим червоним образом на королівських кінних перегонах: фото
Джерело:королівська сім'я
Принцеса Уельська з’явилася на королівських кінних перегонах Роял Аскот в ефектному аутфіті. На подію Кейт Міддлтон одягнула червону сукню, яку поєднала з незвичним капелюхом та замшевими підборами в такому ж кольорі.
Кетрін з принцом Вільямом прибули на спортивний захід у кареті, разом з ними також приїхали принцеса Беатріс і її чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Члени королівської родини завітали на четвертий день перегонів. До слова, зазвичай Роял Аскот тривають п'ять днів і починаються у вівторок.
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Аутфіт принцеси Уельської
На іподром Кейт Міддлтон завітала у яскраво-червоній сукні від британського модельєра Александра Макквіна. Сукня була довжини міді та мала тендітний v-подібним виріз. Також Кетрін обрала червоний капелюх від модиста Філіпа Трісі, акцентом на головному уборі була розкішна квітка. Підбори принцеса Уельська теж підібрала в тон сукні та капелюшка. Образ Кейт Міддлтон доповнила вінтажним клатчем від Hermès Rio і золотими сережки від Sezane. До того ж на королівські кінні перегони принцеса підібрала легкий макіяж та лаконічну зачіску, волосся Кетрін було зібране в пучок.
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Що нам відомо про кінні перегони Роял Аскот
Це традиційний британський спортивний захід, який кожного року відбувається в містечку Аскот.
Для того, щоб відвідати подію слід дотримуватись відповідного дрескоду: жінки обов’язково мають одягнути капелюшок, головний убір повинен бути нестандартним та розкішним. До того ж на кінні перегони радять вибирати спідниці нижче колін і такий верх, який прикриває плечі.
Важливо, на кожен день перегонів капелюшки необхідно одягати різні.
Чоловіки також мають підбирати вбрання згідно з дрескодом: класичні чорні або сірі фраки зі світлим жилетом на ґудзиках, білу сорочку, сірі штани в тонку смужку та високі циліндри за модою кінця 19 століття.