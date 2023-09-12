У Дюссельдорфі днями стартували чергові Invictus Games – Ігри нескорених. Його у 2014 році започаткував принц Гаррі, тому він обов'язково відвідує кожні змагання. У Німеччину Гаррі завітав разом з дружиною, Меган Маркл.

Дивіться також З Тайрою в головній ролі: Netflix показав документальний серіал "Серце нескорених"

Меган та Гаррі зупинилися у розкішному готелі

Пресі стало відомо, що перед поїздкою подружжя забронювало один з найкрасивіших люксових номерів у готелі Hyatt Regency. Ніч там коштує 2500 доларів (понад 92 тисячі гривень). Там пара проживатиме близько 8 діб.



Як виглядає номер у готелі / Фото Google Maps

У номері є велика тераса, звідки відкривається вид на Рейн і телевежу Рієнтурм. Готель надасть парі високий рівень безпеки – на території закладу є військові. Площа номера складає 158 квадратних метрів. Там є окрема вітальня, мінікухня, ванна кімната та спальня з величезним ліжком.



Як виглядає номер у готелі / Фото Hyatt



Як виглядає номер у готелі / Фото Hyatt

Серед розваг у готелі – спа-центр, фітнес-зал та кілька ресторанів. Відомо, що принц Гаррі вже прибув до Дюссельдорфа.

Перед цим принц Гаррі провідував могилу Єлизавети II

Ще 7 вересня принц Гаррі перебував у Лондоні, де відвідав церемонію нагородження WellChild Award. Пізніше його побачили біля каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де похована королева Єлизавета II. Схоже, так принц вшанував роковини її смерті.

Нагадаємо, 8 вересня королівська сім'я згадувала про втрату монархині. У день її смерті король Чарльз III показав улюблені архівні кадри з покійною матір'ю та поділився спогадами про неї. Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали поминальну службу у Соборі Святого Давида.