Без охорони та репортерів: Кейт Міддлтон таємно відвідала масовий захід в Лондоні – відео

У суботу, 13 березня, Кейт Міддлтон помітили в районі Клапем, що в південно-західній частині Лондона. Там відбувалося прощання з 33-річною Сарою Еверард, яку знайшли мертвою після викрадення. Герцогиня Кембриджська вирішила особисто вшанувати пам'ять загиблої та з'явилась на масовому заході без охорони й репортерів.

Кейт Міддлтон вдруге після сенсаційного інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з'явилась на публіці. Якщо під час першої появи з принцом Вільямом в одній зі шкіл Лондона її супроводжували охоронці та фотографи, то другий вихід був таємний. Разом з сотнями британців вона відвідала меморіал на честь трагічно загиблої Сари Еверард.

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Таємний вихід Кейт Міддлтон

13 березня в районі Клапем відбулося вшанування пам'яті 33-річної Сари Еверард, яка зникла безвісти дорогою додому та була знайдена мертвою через кілька днів. У парку, неподалік від того місця, де її викрали, люди залишали квіти, аби віддати належне Сарі та всім жінкам, які постраждали від насильства та загинули. У натовпі помітили й Кейт Міддлтон. Вона поклала до меморіалу квіти – скромний букет нарцисів, зібраних в садах Кенсінгтонського палацу.

На масовому заході в Лондоні герцогиня Кембриджська з'явилась в широкій куртці кольору хакі, чорних штанах скіні, високих черевиках і без макіяжу. Тому впізнати її було важко, а вихід у світ так і залишився б таємним, якби не відео очевидців. Як пояснили джерелу представники Кенсінгтонського палацу, Кейт Міддлтон зачепила історія Сари Еверард, адже до одруження з королівським нащадком їй також доводилося виходити в місто вночі.

Герцогиня хотіла віддати належне Сарі та її сім'ї. Вона пам'ятає, як було гуляти вночі Лондоном до того, як вийшла заміж,

– йдеться в повідомленні палацу.

Появу Кейт Міддлтон на прощанні з Сарою Еверард британці сприйняли добре, а десятки користувачів твіттера назвали це "хорошим ходом", зважаючи на хаос, в якому опинилася королівська сім'ю після інтерв'ю Меган і Гаррі з Опрою Вінфрі. Додамо, для першого виходу після відвертих зізнань подружжя Кейт Міддлтон обрала витончений образ – рожеве пальто, яке поєднала з кофтинкою та чорними штанами у стилі кльош.