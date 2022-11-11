У сукні за 60 доларів: Кейт Міддлтон зачарувала осіннім образом – фото нового виходу принцеси

Кейт Міддлтон здійснила новий публічний вихід, де зачарувала публіку. Принцеса одягнула красиву повсякденну сукню з масмаркету.

Перед наближенням різдвяних свят Кейт Міддлтон продовжує активно працювати. Вона відвідала дитячий центр Colham Manor у Лондоні як заступник Альянсу з охорони психічного здоров'я матерів (MMHA).

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Повсякденний look Кейт Міддлтон

Для цього робочого візиту Кейт обрала темно-зелене в'язане плаття з довгими рукавами. Вартість такого вбрання становить 60 доларів, що дорівнює приблизно 2200 гривень. Витончену талію дружини принца Вільяма підкреслив широкий пояс. Поєднала сукню з туфлями-човниками на підборах, а поверх неї одягнула чорне приталене пальто.

Довге розкішне волосся принцеса вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.

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