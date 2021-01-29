Даже британские монархи испытали неудобства из-за пандемии коронавируса. Чтобы избежать лишних контактов, Кейт Миддлтон решила проблему со стрижками волос – она стала парикмахером для собственных детей.

Источник: People

Герцогиня Кембриджская пошутила, что стала парикмахером "к большому ужасу ее детей".

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Кейт Миддлтон стала парикмахером

Откровенностями о жизни в стенах дворца женщина поделилась на одной из официальных видеовстреч с родителями Великобритании. Она призналась, что во время локдауна вынуждена была овладеть новыми навыками. Кроме того, что она стала учителем для своих детей, она также научилась делать им стрижки. Правда, похоже, это получалось у нее не слишком хорошо.

У нас есть повседневные родительские обязанности. Но, я думаю, во время изоляции мы должны были взять на себя дополнительные роли, которые помогли бы нам в нашей жизни. Во время локдауна я стала парикмахером, к большому ужасу моих детей,

– пошутила Кейт Миддлтон.

По поводу роли учителя, то Кейт откровенно пожаловалась на онлайн-занятия, поскольку ей пришлось объяснять малышам математику. Свои знания она оценила на оценку 5 из 10. Впрочем, во всем ей помогал принц Уильям, который также на время карантина остался с семьей в стенах Кенсингтона и Сандрингема.