Кейт Міддлтон у розкішному пальті з'явилася на обкладинці глянцю: фото

Герцогиня Кембриджська прикрасила обкладинку канадського журналу Hello. Кейт Міддлтон зображена на фотографії у розкішному пальті, яке вона одягала в нещодавньому турі Шотландією.

Зовсім недавно Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом повернулися з туру Шотландією. Герцогиня приголомшувала розкішними образами під час кожного виходу. В одному з аутфітів вона навіть з'явилася на обкладинці глянцю.

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Кейт Міддлтон на обкладинці глянцю

Дружина принца Вільяма з'явилася на обкладинці відомого канадського журналу Hello. У новому номері глянцю розповіли про тур королівської пари, який назвали романтично-ностальгічним.

Зазначимо, Вільям та Кейт познайомилися саме в Шотландії. Там вони навчалися в Сент-Андрюському університеті, де й зав'язалися романтичні стосунки.

Фотографію, яку розмістили на обкладинці, зробили, коли подружжя відправлялося на допрем'єрний показ фільму "Круелла". Герцогиня пішла у розкішному пальті від бренду Holland Cooper в шотландську клітинку. Також Кетрін одягнула спідницю від Joseph і поєднала вбрання з замшевими туфлями-човниками смарагдового кольору на підборах. Аутфіт довершила сапфіровими сережками з колекції королеви Єлизавети II.

Волосся герцогиня вклала у локони та зібрала у високий хвіст. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Перед показом фільму Кейт Міддлтон виступила перед присутніми. Вона подякувала шотландським співробітникам NHS за віддану працю у час пандемії коронавірусу та висловила свою повагу до них.