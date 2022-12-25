В елегантному пальті від Макквіна: Кейт Міддлтон приголомшила виходом на Різдво

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми приєдналися до короля Чарльза III та Камілли на святковій службі у церкві Святої Марії Магдалини в Норфолку. Для виходу на Різдво принцеса Уельська обрала ефектний дизайнерський look.

Це вперше за два роки королівська сім'я зібралася на різдвяну службу, адже 2020 та 2021 святкувала окремо через пандемію COVID-19. Також вперше до Кейт та Вільяма приєднався наймолодший син Луї. Зі старшими Джорджем і Шарлоттою вони дебютували на Різдво 2019 року.

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Образ Кейт Міддлтон на Різдво

На традиційній сімейній прогулянці до церкви в Сандрінгемі принцеса Уельська з'явилася в пальті від улюбленого дизайнера Александра Макквіна, зшитому на замовлення. Це приталене максіпальто кольору хакі з накладними кишенями та поясом, в якому вона вже з'являлася раніше.

Під нього Кейт Міддлтон підібрала крислатий капелюх від ірландської модельєрки головних уборів Філіп Трісі. Її образ доповнили коричневі замшеві чоботи бренду Gianvito Rossi, а фінальним акцентом стали золоті сережки, що нагадують амулет ловець снів.

До речі, на Різдво король Чарльз ІІІ символічно зібрав сім'ю в маєтку в Норфолку, як це традиційно робила Єлизавета ІІ до пандемії COVID-19. З 1988 року вона святкувала в Сандрінгемі, відвідуючи службу в церкві Святої Марії Магдалини, але через спалах коронавірусу останні два роки ізолювалася у Віндзорському замку.