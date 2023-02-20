Кейт Міддлтон проявила почуття до принца Вільяма на BAFTA-2023: момент потрапив на відео
Джерело:The Daily Mail
Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали церемонію вручення кінонагород BAFTA-2023. На червоній доріжці принцеса несподівано пофліртувала з чоловіком.
Принц та принцеса Уельські разом відвідали церемонію вручення кінонагород BAFTA-2023. Кейт Міддлтон не тільки зачарувала стильним образом, але й здивувала проявою почуттів до чоловіка.
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Кейт пофліртувала з принцом Вільямом
Під час проходу червоною доріжкою Кейт начебто простягнула руку до принца Вільяма, а потім легенько поплескала його нижче спини. Цей вияв почуттів був несподіваним, адже зазвичай подружжя строго дотримувалось королівських протоколів та вкрай рідко демонстрували любов.
Кейт поплескала Вільяма по спині: відео
Королівські експерти пишуть, що принцеса Уельська була розслабленою та щасливою на червоній доріжці. Також вона тримала за руку принца Вільяма.
- Нагадаємо, що на червону доріжку BAFTA-2023 принцеса Кетрін повторила образ та обрала білу сукню довжини максі від Alexander McQueen. Також вона додала до білої сукні довгі чорні оперні рукавички.
- Нещодавно принц Вільям пожартував з дружини, що розвеселило мережу. Під час візиту до благодійної організації Кейт Міддлтон бесідувала з волонтерами, а принц Вільям сортував їжу. У певний момент він підійшов до дружини й пожартував: "Перепрошую, тут забагато балаканини". Зауваження принца Уельського не викликало у принцеси обурення – вона лише розсміялась разом з волонтерами, що стояли поряд.