Кейт Міддлтон провела зустріч після інтерв'ю Меган Маркл: новий чарівний образ герцогині

Після нашумілого інтерв'ю Меган Маркл та Гаррі Опрі Вінфрі Кейт Міддлтон провела відеозустріч із Жасмін Харрісон. Герцогиня продемонструвала новий ніжний образ у блузці.

Про інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі розповідали майже всі видання. Однак на наступний день після його виходу, Кейт Міддлтон зустрілась відеозв'язком із Жасмін Харрісон – наймолодшою жінкою, яка самостійно переплила Атлантичний океан за 70 днів.

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Дзвінок відбувся у день 8 Березня. Герцогиня Кембриджська привітала Жасмін із її досягненням, а вона натомість розповіла, що інші дівчата часто не знають чого можуть добитися, оскільки багато можливостей для них закриті.

Ось чому я хотіла поговорити з тобою. Я думаю, що ви надихаєте молодих жінок. Ви абсолютно праві: поки про ці речі не заговорять і не продемонструють їх, ви ніколи не зможете реалізувати можливості, які знаходяться за рогом,

– наголосила Кейт Міддлтон.

Також дружина принца Вільяма зазначила, що важливим фактором є хороше психічне здоров'я.

Дивіться відеозустріч Кейт Міддлтон із Жасмін Харрісон онлайн:

Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська постала перед камерою у ніжному та весняному аутфіті. Вона приміряла біло-рожеву блузку з принтом та бантиком, що зав'язувався на шиї. Такий образ Кетрін доповнила лаконічними сережками.

Кейт Міддлтон зробила гарну зачіску, зібравши частину волосся ззаду й розпустивши решту пасем. На обличчі герцогині красувався розкішний макіяж. Дружина принца Вільяма підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи рожевою помадою.



Кейт Міддлтон / Скриншот з відео

Нагадаємо, в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл спростувала інформацію про те, що вона довела Кейт Міддлтон до сліз. Натомість вона заявила, що сталось зворотнє. Однак Кетрін вибачилась, тому Меган не тримає на неї зла.