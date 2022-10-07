У блакитному пальті: елегантна Кейт Міддлтон приїхала з візитом до Північної Ірландії
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принц Вільям та Кейт Міддлтон прибули з візитом до Північної Ірландії. Принцеса Уельська постала в елегантному образі.
Принц та принцеса Уельські вперше після отримання нових титулів приїхали до Північної Ірландії. Вони відвідали організації, що підтримують людей з різних суспільних груп.
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Кейт Міддлтон і принц Вільям завітали в Північну Ірландію
Принц Вільям разом з Кейт Міддлтон розпочали свій одноденний візит до PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) у Белфасті. Це організація, яка забезпечує підтримку людей з психологічними проблемами. Принц і принцеса зустрілися з клієнтом PIPS, який звертався за допомогою до організації.
Кейт і Вільям в Ірландії / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Образ принцеси Кетрін
Принцеса Уельська під час візиту постала в ніжному та елегантному образі. Вона позувала перед камерами в атласній блакитній блузці з бантом на шиї від бренду Winser London вартістю 295 фунтів стерлінгів та темно-синіми звуженими штанами.
Свій осінній аутфіт Кейт доповнила довгим прямим пальтом від улюбленого бренду Alexander McQueen та туфлями-човниками від Gianvito Rossi у тон до вбрання.
Дружина принца Вільяма також зробила акцент на лаконічній темній сумочці та золотих сережках.
Принц Вільям і Кейт в Ірландії: дивіться відеоНагадаємо, напередодні Кейт Міддлтон прибула до пологового відділення Королівської лікарні округу Суррей у Гілфорді. Вона зачарувала публіку гарним образом у гірчичній сукні.