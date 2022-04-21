Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрілися з волонтерами, які збирають кошти для України

Герцоги Кембриджські відвідали Комітет з надзвичайних ситуацій, який зібрав для України 366 мільйонів доларів. Біля серця Кейт і Вільям зачіпили синьо-жовті значки.

21 квітня герцоги здійснили робочий вихід у Лондоні. Вони поспілкувалися з волонтерами, які повернулися з України, а також з допомогою відеозв'язку поспілкувалися з тими, хто зараз допомагає на території нашої країни.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям підтримали Україну

Таким чином подружжя вкотре висловило підтримку Україні. Кейт і Вільям слідкують за подіями, які відбуваються в нашій країні, й приїхали дізнатися, що ще потрібно біженцям з України. Комітет з надзвичайних ситуацій вже зібрав для України 366 мільйонів доларів. Керівниця організації "Рятуйте дітей в Україні" зараз перебуває в Києві й розповіла, що ці кошти допоможуть суттєво розширити роботу в Україні.

Ми особливо занепокоєні руйнівним впливом на дітей, і ці кошти означають, що ми можемо гарантувати, що діти отримають високоякісний догляд та підтримку зараз і найближчими місяцями,

– сказала вона.



Герцоги Кембриджські на зустрічі з волонтерами / Фото Getty Images

Герцог і герцогиня знову доповнили свої образи значками з українським прапором і білим серцем. Кейт Міддлтон одягнула чорні класичні штани, молочну кофту та світло-бежевий піджак. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Серед прикрас обрала лаконічні сережки.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Зазначимо, королівська сім'я Великої Британії ніколи не забуває про Україну. У великодньому привітанні принц Чарльз згадав про українських біженців.