Кейт Міддлтон та принц Вільям записали нове відеозвернення: образ герцогині

Герцоги Кембриджські записали нове відеозвернення. Вони адресували подяку волонтерам та працівникам проєкту Time to Change, мета якого – турбота про психічне здоров'я людей. Кейт Міддлтон постала перед камерою у стриманому повсякденному образі.

Королівське подружжя вже неодноразово підтримувало цю організацію. Вони часто звертають увагу на проблеми психічного здоров'я населення.

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Ми хотіли подякувати усім, хто поділився своїм досвідом і підтримав Time To Change. За останні 15 років захисники Time To Change надихнули та підтримали тисячі людей у всій країні. Тепер турбота пропсихічне здоров'я стала частиною повсякденного життя. Ми повинні продовжувати говорити, діяти та боротися зі стигмою,

– наголосили герцог Кембриджський.

Кейт Міддлтон додала, що такі рухи, як Time To Change, допомогли змінити ставлення та сприяти більшій відкритості в питаннях психічного здоров'я в школах, суспільства й робочих місцях. Проте робота ще не закінчена і не можна зупинятися на досягнутому.

Зазначимо, що кампанія Time to Change припиняє своє існування 31 березня 2021 року. Відомо, що співробітники приєднаються до інших соціальних проєктів і продовжать роботу в цій сфері.

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Образ Кейт Міддлтон

Для запису відеозвернення Кетрін обрала стримане повсякденне вбрання. Вона постала перед камерою в чорній водолазці від Massimo Dutti. Не видно, з яким низом дружина принца Вільяма поєднала такий верх, оскільки вона зображена на відео не в повний зріст.

Серед аксесуарів Кейт обрала сережки Orelia London. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж в коричневих відтінках.