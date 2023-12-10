Діти виросли: Кейт Міддлтон та принц Вільям представили незвичну різдвяну листівку

Щороку королівські сім'ї показують фото, яке обирають для різдвяних листівок. Кейт Міддлтон та принц Вільям представили нову світлину – і це незвичний вибір для їхньої родини.

Принц та принцеса Уельські випустили щорічну різдвяну листівку. На ній цього року буде чорно-біле фото всієї сім'ї.

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Різдвяна листівка принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Цю світлину зробив фотограф Джош Шіннер на початку цього року. Пара позувала з трьома дітьми: 11-річний принц Джордж став біля мами, 8-річна принцеса Шарлотта вмостилася на стільчику, а 5-річний принц Луї позував біля батька.

Кейт Міддлтон для фото обрала джинси та білу сорочку, а чоловіки постали у чорних штанах і також білих сорочках.

Така класична чорно-біла світлина – доволі рідкісна для королівської родини. Зазвичай вони діляться живими кольоровими фото, які роблять на природі. Можливо, це символ змін для принца та принцеси Уельських, які підвищилися на своїх посадах і продовжують виконувати королівські обов'язки.



Королівська сім'я / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королівська сім'я готується до Різдва