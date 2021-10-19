Такі дані оприлюднили у виданні з посиланням на дослідження Electric Ride on Cars. Там повідомляють, що принцеса Шарлотта володіє майже 5 мільярдами доларів. Водночас її старший брат Джордж має 3 мільярди доларів, а менший брат Луї – 994 мільйони доларів.

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До слова, стан сина принца Гаррі, Арчі Маунтбеттен-Віндзора, оцінюють у 29 мільйонів доларів. Зазначимо, що принцеса Шарлотта обійшла у рейтингу таку дитину, як 9-річну доньку Бейонсе і Jay Z.

Чому принцеса Шарлотта так багато "заробляє"

Експерти називають такий "феномен" – "ефектом Шарлотти", який вона успадкувала від своєї матері. Адже все, що купляє і носить її матуся або ж сама вона – миттєво змітають з полиць магазинів одразу після їхніх публічних виходів. А оскільки Кейт одягає свою доньку у бюджетні марки одягу, тому матусі Великої Британії та й інших країн легко можуть повторити стиль принцеси Шарлотти для своїх доньок.



Маленька принцеса Шарлотта / Фото королівської сім'ї



Мила принцеса Шарлотта / Фото Getty Images



Принцеса Шарлотта любить голубі сукні / Фото Getty Images