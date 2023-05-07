Кейт Міддлтон та принц Вільям влаштували сюрприз виходом до публіки у Віндзорі: радісні фото

Кейт Міддлтон та принц Вільям вперше після коронації вийшли у світ. Вони без оголошення привітали підданих на великому коронаційному обіді у Віндзорі.

Святкування коронації Чарльза ІІІ продовжуються. Сьогодні в обід принц Вільям та Кейт Міддлтон несподівано вийшли до публіки без попередження напередодні.

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Кейт і Вільям вийшли до підданих

Принц і принцеса Уельські вітали шанувальників біля Віндзорського замку. Там напередодні зібралось безліч людей, щоб пообідати разом. Заходи Big Lunch (великий обід) мають на меті зблизити британців й надати почуття спільноти.

Кейт Міддлтон та принц Вільям охоче спілкувалися з людьми та потискали руки. Вільяму навіть вручили банку спеціально звареного елю. У мережі з'явилися фото, як він тепло бесідує з дітьми.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на публіці / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська з'явилась у розслабленому та повсякденному образі, у порівнянні з тим, що вона одягала вчора. Нині ж Кетрін позувала перед публікою у чорних джинсах-скіні, білій кофтинці та небесно-блакитному жакеті Reiss поверх.

Кейт Міддлтон розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий денний макіяж. Образ доповнювали перлинні сережки.