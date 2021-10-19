Кейт Міддлтон прибула на захід у червоному вбранні: розкішний образ герцогині

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон вийшла у світ у новому вишуканому образі. Вона з'явилась на заході, що відкрив кампанію з протидії алкогольної та наркотичної залежностей – Taking Action on Addiction.

19 жовтня у Лондоні відбувся захід, почесною гостею якого стала герцогиня Кембриджська. Благодійна організація Forward Trust, що бореться з алкогольною та наркотичною залежністю, запустила кампанію Taking Action on Addiction.

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На заході Кейт Міддлтон виступила з доповіддю, яку присвятила новій кампанії.

"Залежність — це не вибір. Ніхто не хоче стати наркоманом. Але це може трапитися з кожним із нас. Ніхто з нас не застрахований. Однак це дуже рідко обговорюється як серйозне психічне захворювання. І ми рідко витрачаємо час на те, щоб розкрити й повністю зрозуміти його фундаментальні причини", – сказала дружина принца Вільяма.

Образ Кейт Міддлтон

Герцогиню Кембриджську сфотографували папараці перед входом у будівлю. В об'єктивах фотографів вона постала у червоній водолазці та плісированій спідниці довжини міді такого самого відтінку. Неширокий пояс закцентував на витонченій фігурі Кетрін.

Дружина принца Вільяма поєднала насичене вбрання з туфлями-човниками темно-бежевого кольору від бренду Ralph Lauren. Вишуканий образ також вдало доповнила невелика сумка від DeMellier за 295 фунтів стерлінгів (що становить 407 доларів або понад 10 тисяч гривень).

Довге волосся Кейт Міддлтон розпустила та вклала пишними локонами. Натомість макіяж у мережі вважають не надто вдалим. Очі були підкреслені коричневими тінями й чорним олівцем, а губи – пудровою помадою. Однак це не приховало легку набряклість під очима.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

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