Кейт Міддлтон прибула на робочу зустріч у твідовій сукні: нові фото

Герцогиня Кембриджська здійснила новий публічний вихід. Її Величність постала перед публікою в елегантній твідовій сукні чорно-білих кольорів, яка чудово пасувала у теплу осінню погоду.

Кейт Міддлтон приїхала в Університетський коледж для обговорення нового цілісного дослідження перших років. На вулицях Лондона герцогиня позувала у стильній сукні.

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Новий look Кейт Міддлтон

Кейт постала перед публікою у красивій твідовій сукні чорно-білих кольорів. Вбрання мало пояс та оригінальне пошиття в зоні декольте. Поєднала одяг з сірими туілями-човниками на підборах.

Волосся дружина принца Вільяма вклала у локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж у коричневих відтінках з акценом на очах. Сереж аксесуарів її look доповнили каблучка та мінімалістичні сережки.



Кейт Міддлтон у твідовій сукні / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон у твідовій сукні / Фото Getty Images