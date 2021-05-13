Кейт Міддлтон постріляла з лука в елегантному образі: потішні кадри

Герцогиня Кембриджська завжди підтримувала спортивні ініціативи та не соромилась демонструвати свої вміння. Під час нового візиту 13 травня у благодійну організацію Way Wolverhampton Youth Zone Кейт Міддлтон показала, як стріляє з лука, грає в настільний теніс та садить рослини.

Королівське подружжя почало знайомитись із благодійними організаціями Вулвергемптона, де волонтери та небайдужі мотивують і надихають молодь змінювати своє життя. Кейт Міддлтон і принц Вільям розпочали із першої організації Way Wolverhampton Youth Zone.

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Як розважались Кейт та Вільям?

На короткому відеоролику можна побачити, як Кейт Міддлтон азартно грала у настільний теніс з чоловіком, а принц Вільям згодом самотужки набивав футбольний м'яч. Також герцогиня погодилась постріляти з лука та взяти до уваги кілька порад, а також висадила кілька вазонів з квітами.



Кейт Міддлон і принц Вільям садять вазони / Фото Getty Images

Незважаючи на активні розваги, Кейт Міддлтон обрала для виходу класичний одяг: темно-синє пальто, такого ж кольору блуза з білими "краплинками" та чорні штани-кльош. Її образ завершували туфлі на підборах, стильно укладена зачіска і денний макіяж. Принц Вільям одягнув синій костюм, чорний джемпер та блакитну сорочку під низ. У приміщенні організації пара також одягнула захисні маски.

Реакція мережі на вихід Кейт і Вільяма

Герцоги Кембриджські багато жартували на публіці та щиро сміялись. Фанати теж це підмітили та засипали в мережі пару компліментами: