Кейт Міддлтон постріляла з лука в елегантному образі: потішні кадри

Герцогиня Кембриджська завжди підтримувала спортивні ініціативи та не соромилась демонструвати свої вміння. Під час нового візиту 13 травня у благодійну організацію Way Wolverhampton Youth Zone Кейт Міддлтон показала, як стріляє з лука, грає в настільний теніс та садить рослини.
Королівське подружжя почало знайомитись із благодійними організаціями Вулвергемптона, де волонтери та небайдужі мотивують і надихають молодь змінювати своє життя. Кейт Міддлтон і принц Вільям розпочали із першої організації Way Wolverhampton Youth Zone.
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Як розважались Кейт та Вільям?
На короткому відеоролику можна побачити, як Кейт Міддлтон азартно грала у настільний теніс з чоловіком, а принц Вільям згодом самотужки набивав футбольний м'яч. Також герцогиня погодилась постріляти з лука та взяти до уваги кілька порад, а також висадила кілька вазонів з квітами.
Кейт Міддлон і принц Вільям садять вазони / Фото Getty Images
Незважаючи на активні розваги, Кейт Міддлтон обрала для виходу класичний одяг: темно-синє пальто, такого ж кольору блуза з білими "краплинками" та чорні штани-кльош. Її образ завершували туфлі на підборах, стильно укладена зачіска і денний макіяж. Принц Вільям одягнув синій костюм, чорний джемпер та блакитну сорочку під низ. У приміщенні організації пара також одягнула захисні маски.
Реакція мережі на вихід Кейт і Вільяма
Герцоги Кембриджські багато жартували на публіці та щиро сміялись. Фанати теж це підмітили та засипали в мережі пару компліментами:
- "Обожнюю цих двох!";
- "Коли дивлюсь на цю пару, у мене усмішка від вуха до вуха";
- "Робота принца Вільяма і Кейт Міддлтон дуже надихає!";
- "Кетрін – чудова. Така красива";
- "Сильне подружжя! Люблю цих двох і те, як вони завжди справляються зі своєю роботою і приносять стільки радості".