У зеленій сукні з принтом: Кейт Міддлтон захопила ідеальним варіантом літнього образу

Принцеса Уельська мала днями кілька зустрічей. Для них Кейт Міддлтон підібрала ідеальний літній образ – зелену сукню з принтом.

Дружина принца Вільяма поїхала у Нанітон, щоб влаштувати зустріч з працівниками Центру раннього дитинства. Королівський фонд виділив чималий гранд на нове дослідження, яке має на меті оцінити щастя немовлят.

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Перед діловою зустріччю принцеса Кетрін вирушила на прогулянку, де на вулицях зустріла школярів. Вона поспілкувалась з дітьми та прийняла від них подарунки.



Кейт Міддлтон поспілкувалась з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Кейт Міддлтон у літньому образі

Принцеса Уельська постала в ідеальному літньому образі. Вона одягнула біло-зелену шовкову сукню Cefinn зі строкатим принтом на ґудзиках. Довге вбрання підкреслювало фігуру Кейт Міддлтон, вона також зробила акцент на талії, зав'язавши пояс.

Дружина принца Вільяма доповнила образ білими туфлями-човниками від Jimmy Choo. Аутфіт довершували й аксесуари – сережки та каблучка. Кейт Міддлтон розпустила волосся та зробила денний макіяж.



Кейт Міддлтон поспілкувалась з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї