Аутфіти представників королівських сімей завжди привертають увагу публіки. Красуні часто постають перед камерами у вишуканому одязі, який довершують розкішними прикрасами.

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Тіара Кейт Міддлтон на весіллі

На урочистих банкетах чи державних прийомах жінки з королівських родин часто з'являються в тіарах. Також вони обирають ці приголомшливі прикраси для весіль. Кейт Міддлтон виходила заміж за принца Вільяма в улюбленій діадемі принцеси Анни – Cartier Halo. Її герцогині Кембриджській вручила Єлизавета II.



Кейт Міддлтон в улюбленій тіарі принцеси Анни / Фото Getty Images

Тіари принцеси Анни

Герцогиня Кембриджська вперше одягнула тіару саме на весілля. А принцеса Анна почала довершувати нею свої образи задовго до власного одруження. Донька Її Величності пішла під вінець у 23-річному віці, а тіари почала носити з 17 років.



Весілля принцеси Анни та капітана Марка Філліпса / Фото Getty Images

У 1969 році принцеса прийшла в тіарі Cartier Halo на ніч в кінотеатрі з принцесою Алісою.

7 травня 1969 року Єлизавета II з донькою позували на прийомі в готелі Imperial, що розташований у Відні. Там Анна також була в розкішній прикрасі.



Принцеса Анна з мамою у Відні / Фото Getty Images

У березні 1970 року Анна знову обрала тіару Cartier Halo для офіційного заходу, який відбувся в рамках її поїздки в Нову Зеландію.

Після весілля принцеса Анна також довершує образи різними тіарами. Вони додають аутфітам елегантності та жіночності.



Принцеса Анна у 1988 році / Фото Getty Images



Принцеса Анна у 2017 році / Фото Getty Images