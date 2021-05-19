Трендовий принт та подовжений силует: Кейт Міддлтон вразила елегантним образом

Герцогиня Кембриджська 19 травня відвідала виставку в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. Для особливого виходу вона обрала красивий робочий look.

39-річна герцогиня Кембриджська є патроном музею, тому працівники установи чекали на неї з нетерпінням. У стінах музею Кейт Міддлтон оглянула дві нові виставки музею: "Аліса: все цікавіше і цікавіше" і Зал Рафаеля.

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Кейт Міддлтон у Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон у музеї Лондона

Для офіційного візиту дружина принца Вільяма одягнула красиву червону сукню у чорний принт "гусячої" лапки від Alessandra Rich. Саме цей принт торік і цього року займає трендові позиції в усіх модниць світу. Її сукня мала невелике декольте з двома комірами, рукави-ліхтарики, ґудзики вздовж фігури та плісировану спідницю. Через те, що лінія спідниці починалась у зоні стегон, силует Кейт Міддлтон був більш витонченим.



Кейт Міддлтон у Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні / Фото Getty Images

Її образ завершували чорні туфлі-човники з металевими пряжками та маленький чорний клатч. На шиї у герцогині можна було побачити ніжну золотисту підвіску та сережки-кільця. Незмінним аксесуаром жінки стала чорна захисна маска.