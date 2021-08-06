Зірка "Блакитної хвилі" Кейт Босворт розлучається з чоловіком-режисером

У шлюбі з режисером Майклом Полішем американська акторка Кейт Босворт прожила 8 років. Зірка несподівано оголосила про розлучення, однак заявила, що їхня любов стала ще сильнішою.

Емоційний допис в інстаграм Кейт Босворт розпочала з запитань, які іменували старт їхніх стосунків: "Ти хочеш розділити бургер?", "Як щодо того, щоб випити віскі?". Так, акторка показала, що вони з Майклом Полішем цінують їхню "епічну" історію кохання та поважають одне одного.

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Ми ще ніколи не були так закохані й глибоко вдячні одне одному, як в цьому рішенні розлучитися. Сьогодні ми тримаємося за руки так само міцно, як в день нашого весілля,

– написала Кейт Босворт.

"У процесі розставання ми зрозуміли, що наша любов ніколи не закінчиться. Зв'язок не може просто зникнути. Любов стає сильнішою, а серця – ширшими", – додала зірка фільму "Блакитна хвиля".

Кейт Босворт розповіла, що вони з Майклом Полішем будуть спілкуватися й працювати разом. Ба більше, за словами зірки, не обійдеться без дзвінків о 4 ранку. На її думку, їхнє кохання перевершило всі очікування й еволюціонувало в щось більше.

Що відомо про стосунки Кейт Босворт і Майкла Поліша

Нині 38-річна акторка і 50-річний режисер познайомились 2011 року, коли Кейт пройшла проби й отримала роль в його драматичному фільмі "Біг-Сюр".

Закохані зустрічались всього два роки, а в серпні 2013 року зіграли весілля. Церемонія відбувалась просто неба на ранчо в місті Філіпсбург, що в штаті Монтана.

У Кейт Босворт і Майкла Поліша немає спільних дітей. Режисер має 23-річну доньку Джаспер, яка народилась у його першому шлюбі з візажисткою Джо Стреттелл.

Інформація з Vanity Fair