Заплакала від побаченого: акторка Кетрін Винник з серіалу "Вікінги" відвідала Ірпінь – фото

Світові зірки українського походження Кетрін Винник та Іванна Сахно приїхали до України на запрошення платформи United24. Акторка Кетрін днями відвідала Ірпінь та показала фото, на яких помітно, що вона не змогла стримати сліз від побаченого.

Зазначимо, що зірки досі перебувають в Україні і останні ночі проводять у бомбосховищі через російські атаки. Так, Іванна Сахно показала, як сидить у підвалі та зізналася, що думає про Путіна.

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Натомість її колега, акторка Кетрін Винник побувала днями в Ірпені. Зірка сфотографувалася на фоні понищених автомобілів цивільних, а також попросила світ допомагати Україні та донатити гроші.

На світлині видно, що в неї заплакані очі. Очевидно, що Кетрін дуже засмутили історії про окупацію цього міста.



Кетрін Винник в Ірпені / Фото з її інстаграму

Вона зізналася, що її до мурах вразила розмова з мером Ірпеня Олександром Маркушиним.

В Ірпені знайшли тіла 290 мирних жертв. Непропорційно велику кількість жертв становили жінки. Це потрібно припинити,

– написала Кетрін.



Кетрін Винник в Ірпені / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що до фандрейзингової платформи United24 зірка "Вікінгів" Кетрін Винник приєдналася лише 1 березня 2023 року, хоч Україну підтримує з перших днів російського вторгнення.

Днями зірка опублікувла допис, у якому заявила, що пишається бути українкою.

Додамо, що Кетрін Винник раніше вже була в Києві. Вона прилітала у серпні 2021 року на заходи до Дня Незалежності.

До слова, 25-річна Іванна Сахно теж завжди пишалася бути українкою, а після великого вторгнення Росії виходила на протести в Нью-Йорку та розповідала світу, що Україну та її рідний Київ бомблять.