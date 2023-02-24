Я пишаюсь своїм українським корінням, – Кетрін Винник з "Вікінгів" записала відео до українців

До роковин повномасштабного вторгнення Росії канадська акторка і режисерка українського походження Кетрін Винник, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Вікінги", висловила свою солідарність та підтримку українцям.

Зіркова акторка, яку звати Катерина-Анна Вінницька, заявила, що пишається тим, що має українське коріння. Вона публічно підтримала українців та записала відео у вишиванці.

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Катерина Винник у відео висловила соладарність з українським народом. Цікаво, що на початку ролику акторка привіталася українською мовою.

Вона заявила, що 24 лютого рік тому в Україні розпочалася повномасштабна війна.

Я ніколи навіть в найгірших снах не могла уявити, що моє українська спадщина, моя сім'я, друзі будуть під постійними атаками вже ось рік. Я хочу сказати, що залишаюся солідарною з Україною,

– сказала Кетрін Винник.

Вона запевнила, що українці мають її підтримку, молитви та боротьбу. "Ви не самотні", – сказала авторка. В кінці Кетрін додала українською мовою: "Слава Україні".

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Додамо, що з першого дня війни Кетрін Винник підтримує українців, які опинилися у жахливій новій реальності. Спершу зірка у профілі з 5,6-мільйонною аудиторією опублікувала синьо-жовтий прапор та державний гімн. І вона досі продовжує писати патріотичні дописи й публікувати фото з України. Кетрін також показувала відео зі зруйнованими українськими містами, кадрами жахливої війни та дітей, які постраждали.

Пізніше зірова акторка наважилась на серйозний крок і створила спеціальний фонд допомоги для України. Актриса розповіла, що у часи війни Росії проти України важливо перетворювати біль на дію.