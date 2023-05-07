Британські знаменитості й селебрітіз приєднуються до привітань Чарльза ІІІ та Камілли у своїх соціальних мережах. 24 Канал розповість, хто і як привітав монарха з урочистою церемонією.

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Кетрін Зета-Джонс

Британська акторка назвала коронацію історичною подією та показала архівний кадр ще з принцом Чарльзом.

Боже, бережи короля. Хай Бог благословить Королеву. Вся моя любов до короля Чарльза та королеви Камілли. Зараз я тут, у Британії, у своєму найкращому халаті, їм булочки зі згущеними вершками та п’ю велику кількість англійського чаю на сніданок, поки водночас твориться історія,

– поділилась акторка.



Кетрін Зета-Джонс з Чарльзом ІІІ / Фото з інстаграму акторки

Девід Бекхем

Футболіст показав світлини монарха та привітав його з коронуванням.

"Сьогодні наша країна об'єднується, щоб відсвяткувати коронацію Їхніх Величностей Короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли".



Чарльз ІІІ / Фото з інстаграму Девіда Бекхема

Вікторія Бекхем

Колишня учасниця гурту Space Girls показала архівні фото колективу разом з Чарльзом ІІІ.

Відтоді й дотепер! У мене залишилося стільки теплих спогадів про зустрічі з Його Величністю протягом моєї кар'єри, і він завжди такий добрий та підтримуючий. Сьогодні справді історичний день, і я надзвичайно рада привітати короля Чарльза III і королеву Каміллу, коли вони приступають до своїх нових ролей,

– написала Вікторія Бекхем.



Space Girls та Чарльз ІІІ / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Елтон Джон

Музикант показав фото монарха у військовій формі та лаконічно привітав його з коронацією.



Чарльз ІІІ / Фото з інстаграму Елтона Джона

Пол Маккартні

"Насолоджуйтесь цим особливим днем в історії нашої країни", – написав музикант.



Пол Маккартні і Чарльз ІІІ / Фото з інстаграму Пола Маккартні