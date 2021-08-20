Кендалл Дженнер засвітилась на вечірці з бойфрендом-баскетболістом: нові фото

25-річна представниця сімейства Кардашян Кендалл Дженнер влаштувала гучну вечірку на даху готелю на острові Шелтер, що у США. Вона засвітилась у компанії зіркових друзів і бойфренда – 24-річного баскетболіста Девіна Букера.

Про роман знаменитостей заговорили ще у квітні минулого року. Цього літа Кендалл Дженнер і Девін Букер відсвяткували першу річницю, хоч досі відмовляються коментувати чутки про стосунки. Навіть на публіці модель і баскетболіст поводяться вкрай стримано: радше як близькі друзі, а не закохана пара.

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Вечірка на честь бренду моделі 818 Tequila не стала винятком. Кендалл Дженнер і Девін Букер зробили все, щоб не потрапити в об'єктив фотографів разом. Однак, як запевняють інсайдери, "хімія" між ними очевидна.

Вони сміялися, загравали одне до одного й переглядалися впродовж усього вечора, ніколи не відходили далеко одне від одного. Вони покинули вечірку, тримаючись за руки,

– інформують джерела People.

На святкування завітало безліч зіркових друзів Кендалл – модель Карлі Клосс, телевізійник Дерек Бласберг, актор Лука Саббат, манекенник Фай Хадра та інші.

Кендалл Дженнер на вечірці з друзями / Фото Софі Сахара Девін Букер на вечірці Кендалл Дженнер / Фото Софі Сахара Хоч 24-річний баскетболіст є дуже стриманим і не прагне бути знаменитість, з нагоди Дня закоханих Кендалл Дженнер вперше опублікувала в інстаграм-сторіс пристрасне фото з ним. Вона не залишила жодного підпису, лише "емоджі" білого серця, однак кадр наробив шаленого галасу в мережі.

до організації вечірки Кендалл Дженнер поставилась відповідально. Напередодні всі гості здали ПЛР-тести чи експрес-тести на COVID-19. Ця вимога стосувалась навіть вакцинованих друзів моделі.