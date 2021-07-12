Кендалл Дженнер розбурхала мережу відвертим образом: фото в обтислому костюмі

Знаменита американська модель Кендалл Дженнер розбурхала мережу новим спокусливим образом. 25-річна красуня позувала в напівпрозорому обтислому костюмі та похизувалася принадами розкішного тіла.

Гаряча американка знає, як привернути увагу публіки. Вона вміє підкреслювати фігуру за допомогою стильного одягу та завжди демонструє бездоганний смак.

Дивіться також Кендалл Дженнер здійснила ефектний вихід у топі та високих чоботах: фото блискучого образу

Спокусливий look Кендалл Дженнер

Днями зірка поширила серію фотографій, які зробила в дзеркалі. На них Кендалл зображена в обтислому напівпрозорому костюмі коричневого кольору з цікавим принтом, що складався зі штанів та подовженого топу без рукавів. Під топ Дженнер не одягала спідньої білизни, тому похизувалася пишними грудьми та розурхала уяву прихильників.

Волосся представниця телесімейства вклала в ефектну зачіску, а на обличчі зробила звабливий макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою з глянцевим фінішем на губах. Довершила спокусливий look маленькими сережками-кільцями та розкішними каблучками.



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер

Звабливі образи представниць телесімейства Кардашян-Дженнер