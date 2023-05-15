Гурт KAZKA промовисто звернувся до Путіна біля суду в Гаазі: "Чекаємо на тебе тут"

Гурт KAZKA зараз гастролює по світу зі своїм концертним туром. Днями артисти приїхали до Нідерландів, де промовисто звернулися до російського диктатора Владіміра Путіна.

Одним з міст, де у виконавців на 14 травня був запланований концерт, стала Гаага. Днями Володимир Зеленський також відвідав Нідерланди та зустрівся з королем Віллемом-Александром.

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Учасники гурт KAZKA вирішили завітали до Міжнародного суду ООН, щоб "передати вітання" Путіну. Адже саме ця установа зараз розглядає позов України проти Росії.

Музиканти на чолі з Олександрою Заріцькою зробили промовисте фото з українським прапором на тлі будівлі суду з плакатом у руках. Зірки закликали російського диктатора скоріше приїжджати до Гааги.

"Чекаємо на тебе тут, х*йло!", – написали у зверненні артисти. Крім того, фронтменка гурту Заріцька жартома запитала в підписників, кому зайняти місце в першому ряді.



Гурт KAZKA звернувся до Путіна з Гааги / Фото з інстаграму гурту

У коментарях українці підтримали заклик гурту KAZKA та заявили, що також із нетерпінням чекають побачити російського лідера на лаві підсудних:

"Классс, як мені це подобається".

"Скоріше б він туди доїхав. Слава Україні!"

"Круто, що всі розуміють кого саме чекають".

"Фото, яке зробило мій день".

"Чекаємо з нетерпінням".

"Це найофігенніше, що я бачила від наших зірок, українці – то любов".

"Йому потрібно в пекло або у психіатричну лікарню! Він відповість за злочини та його друзі! Всім миру та злагоди, мирного неба, Kazka band".

"Це найкраще що я бачила"!

До слова, 13 травня у Ліверпулі пройшов фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. Грандіозна подія розпочалася о 22 годині, а вже невдовзі в Україні розпочалася повітряна тривога, а рідне місто гурту Tvorchi піддалося ракетній атаці. Жахливі кадри наслідків удару артисти побачили за 10 хвилин до виходу на сцену.

Пізніше вся команда TVORCHI, яка знаходилася у грімрумі, підняла у прямому ефірі на 160 мільйонів глядачів зі всього світу табличку з назвою міста TERNOPIL, щоб привернути увагу Європи до того жаху, який відбувається прямо зараз.