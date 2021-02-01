Кайлі Дженнер зворушливо привітала донечку з днем народження: миловидні кадри

Американська світська левиця Кайлі Дженнер зворушливо привітала доньку з днем народження. Маленькій Стормі виповнилося 3 рочки. З цієї нагоди зіркова матуся поділилася миловидними кадрами, де позує разом із нею.

Джерело: інстаграм Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер не лише телезірка та бізнесвумен, а й мама. 3 роки тому улюблениця мільйонів народила доньку від репера Тревіса Скотта. У день народження спадкоємиці Кайлі пригадала найяскравіші моменти, які проводила разом із нею.

Дивіться також Без Каньє Веста: Кім Кардашян полетіла на відпочинок з доньками – милі фото

Знаменита матуся поділилася красивими фото та відео на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 213 мільйонів користувачів мережі. Кайлі адресувала Стормі надзвичайно приємні слова.

Кайлі Дженнер привітала доньку з днем народження

1 лютого 2021 року Стормі виповнилося 3 рочки. Кайлі Дженнер наголосила, що це найкращий період у її житті і вона вдячна Богові за такий подарунок.

"Дякую Богу, що надіслав мені цю маленьку душу. Плачу сьогодні, бо я не можу зупинити час. Зараз відбуваються дрібниці, за якими я буду сумувати. За милим голосом та нашими довгими розмовами про горщик. Спостерігати, як ти проживаєш усе вперше, було найкращою частиною життя за останні декілька років. Проте, з іншого боку, я радію, адже можу спостерігати, як ти виростаєш особливою дівчинкою, якою, я знаю, ти будеш і надалі. З днем народження, моя маленька!", – написала в публікації телезірка.

Також знаменитість опублікувала серію фото та відео, де показала найяскравіші моменти від дня народження Стормі і до сьогодні. Кайлі пригадала й той особливий період у житті, коли була вагітною.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч