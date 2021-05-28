Кайлі Дженнер засвітила пишні груди у в'язаному бікіні: спекотні знімки

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та модель Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уяву прихильників. Вона поділилась новим фото в купальнику.

Американська знаменитість Кайлі Дженнер опублікувала нове фото у своєму блозі в інстаграмі. Вона впевнена в собі та не соромиться фотографуватися майже оголеною.

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Гаряче фото Кайлі Дженнер

Модель зробила нову світлину на відпочинку. Вона спокусливо позувала на лежаку, прикривши обличчя яскравою панамою.

Для чергового образу Кайлі Дженнер обрала пікантний в'язаний купальник на тонких бретелях сіро-коричневого кольору. Він вдало підкреслив тонку талію, а також пишні стегна і груди.

Спокусливий look зірка доповнила довгим ланцюжком на тілі, великою кількістю браслетів і каблучками. Вона розпустила волосся та вклала його пишними хвилями.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

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