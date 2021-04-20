Зваблива Кайлі Дженнер засвітила пишні форми в яскравому бікіні: гаряче фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер розбурхала уяву шанувальників новою світлиною. Вона показала розкішну фігуру в купальнику.

Мільярдерка, американська модель та зірка реаліті Кайлі Дженнер не соромиться демонструвати апетитну фігуру на камеру. Навпаки, вона обожнює позувати у відвертих фотосесіях в еротичному вбранні чи зовсім без нього.

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Зухвале фото Кайлі Дженнер

Знаменитість зробила світлину на тлі неймовірного краєвиду та біля величезного басейну. Схоже, модель знову вирішила відпочити та порелаксувати на теплому сонці.

Кайлі Дженнер постала перед камерою у рожево-ліловому в'язаному бікіні на зав'язках. Купальник вдало підкреслював пишні форми зірки та її тендітну талію, яку мільйонерка прикрасила тонким золотим ланцюжком.

Також Кайлі доповнила пікантний аутфіт сріблястим ланцюжком з підвіскою на шиї та масивними сережками-кільцями. Не залишився непомітним і розкішний манікюр Дженнер у яскравих тонах. Модель звабливо звернула голову до неба та заплющила очі від задоволення. Вона розпустила довге волосся й позувала без макіяжу, похизувавшись природною вродою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Гарячі образи Кайлі Дженнер