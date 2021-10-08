Кайлі Дженнер зачарувала фанатів total red образом в облягаючому комбінезоні: фото

Американська блогерка Кайлі Дженнер здійснила новий світський вихід, де вразила своєю епатажністю. Вагітна зірка одягнула червоний комбінезон, який підкреслював її округлий живіт.

Перед холодною зимою зірка вирішила якомого швидше "утеплетись", аби вберегти себе та дитину від застуди. Тому її новий образ може навіть дещо здивувати, але й захопити водночас.

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Для прогулянки Кайлі обрала червоний комбінезон на довгий рукав з горловиною, який також переходив у червоне взуття. Поверх нього зіркова матуся одягнула розкішне червоне пальто максідовжини і теплі червоні рукавиці. Свій total red look вона доповнила акцентною сумочкою такого ж кольору з принтом "далматинця".



Епатажна Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки



Кайлі Дженнер у total red look / Фото з інстаграму дівчини



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки



Мила Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Фанати були захоплені незвичним для Кайлі образом, тому засипали її компліментами: