Перед холодною зимою зірка вирішила якомого швидше "утеплетись", аби вберегти себе та дитину від застуди. Тому її новий образ може навіть дещо здивувати, але й захопити водночас.

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Для прогулянки Кайлі обрала червоний комбінезон на довгий рукав з горловиною, який також переходив у червоне взуття. Поверх нього зіркова матуся одягнула розкішне червоне пальто максідовжини і теплі червоні рукавиці. Свій total red look вона доповнила акцентною сумочкою такого ж кольору з принтом "далматинця".



Епатажна Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки



Кайлі Дженнер у total red look / Фото з інстаграму дівчини



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки



Мила Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Фанати були захоплені незвичним для Кайлі образом, тому засипали її компліментами: