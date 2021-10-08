Перед холодною зимою зірка вирішила якомого швидше "утеплетись", аби вберегти себе та дитину від застуди. Тому її новий образ може навіть дещо здивувати, але й захопити водночас.
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Для прогулянки Кайлі обрала червоний комбінезон на довгий рукав з горловиною, який також переходив у червоне взуття. Поверх нього зіркова матуся одягнула розкішне червоне пальто максідовжини і теплі червоні рукавиці. Свій total red look вона доповнила акцентною сумочкою такого ж кольору з принтом "далматинця".
Епатажна Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки
Кайлі Дженнер у total red look / Фото з інстаграму дівчини
Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки
Мила Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки
Реакція мережі
Фанати були захоплені незвичним для Кайлі образом, тому засипали її компліментами:
- "Дай мені знати, перш ніж наступного разу так круто фотографуватимешся";
- "Досконалість!!!"
- "Оууу, мама";
- "Приголомшливе видовище!";
- "Вражаюча";
- "Королева";
- "Мила".