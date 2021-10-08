Перед холодной зимой звезда решила как можно скорее "утеплиться", чтобы уберечь себя и ребенка от простуды. Поэтому ее новый образ может даже несколько удивить, но и увлечь одновременно.

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Для прогулки Кайли выбрала красный комбинезон с длинными рукавами и горловиной, который также переходил в красную обувь. Поверх него звездная мамочка надела роскошное красное пальто длины макси и теплые красные варежки. Свой total red look она дополнила акцентной сумочкой такого же цвета с принтом "далматинца".



Эпатажная Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогера

Кайли Дженнер в total red look / Фото из инстаграма девушки



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогера



Милая Кайли Дженнер / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Фанаты были увлечены непривычным для Кайли образом, поэтому засыпали ее комплиментами: