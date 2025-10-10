Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People. Шаламе вийшов у світ у новому незвичному образі.

Тімоті Шаламе одягнув велику чорну куртку-бомбер "Янкіз" з синіми й білими вставками та бейсболку в тон, яку часом знімав і демонстрував свою поголену голову. Разом з коханою він спостерігав за грою з трибуни.

Кайлі Дженнер обрала схожу куртку-бомбер з написом "Marty Supreme" – це відсилка до майбутнього фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій", в якому актор зіграв головну роль.

До речі! Шалеме з'явився у такій же куртці у рекламному відео до майбутнього фільму, яке опублікував в інстаграмі 7 жовтня. З ролика стало відомо, що актор збрив свої знамениті кучері.

Шаламе і Дженнер на бейсбольному матчі / Фото Getty Images

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер дивляться гру / Фото Getty Images

Що відомо про новий фільм з Тімоті Шаламе?