Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People. Шаламе вийшов у світ у новому незвичному образі.
До речі Тімоті Шаламе приголомшив несподіваними змінами у зовнішньому вигляді
Тімоті Шаламе одягнув велику чорну куртку-бомбер "Янкіз" з синіми й білими вставками та бейсболку в тон, яку часом знімав і демонстрував свою поголену голову. Разом з коханою він спостерігав за грою з трибуни.
Кайлі Дженнер обрала схожу куртку-бомбер з написом "Marty Supreme" – це відсилка до майбутнього фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій", в якому актор зіграв головну роль.
До речі! Шалеме з'явився у такій же куртці у рекламному відео до майбутнього фільму, яке опублікував в інстаграмі 7 жовтня. З ролика стало відомо, що актор збрив свої знамениті кучері.
Шаламе і Дженнер на бейсбольному матчі / Фото Getty Images
Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер дивляться гру / Фото Getty Images
Що відомо про новий фільм з Тімоті Шаламе?
"Марті Супрім. Геній комбінацій" – це спортивна трагікомедія, режисером якої став Джош Сафді.
У головних ролях: Тімоті Шалеме і Гвінет Пелтроу.
Прем'єра стрічки запланована на 25 грудня 2025 року.
Події фільму відбуваються у 1950-х роках. Як пише ELLE, це вигадана історія про реального гравця, зірку настільного тенісу Марті Райзмана. У стрічці його ім'я змінили на Марті Маузер (Тімоті Шаламе).