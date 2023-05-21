Катя Осадча відповіла на чутки про четверту вагітність й зізналась, як схудла після пологів

Українська ведуча Катя Осадча відповіла на запитання про материнство. Вона зізналась, чи правдиві плітки про її четверту вагітність.

Українська телеведуча Катя Осадча – багатодітна матуся, яка виховує трьох синів. Вона відповіла на запитання від прихильників в інстаграм-сторіз.

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Катя Осадча про батьківство

Фани телеведучої поставили їй чимало запитань про батьківство. Одне із запитань було присвячене чуткам про четверту вагітність Каті Осадчої. Та телеведуча спростувала цю інформацію.



Катя Осадча відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Також шанувальники поцікавилися у ведучої, як вона повернулась у форму після пологів. За словами Осадчої, вона й не набрала зайвого під час останньої вагітності, але після пологів дотримувалась режиму.

Я не набрала багато за вагітність. Але одразу після пологів – режим харчування. А потім війна, і зайве пішло через нерви.



Катя Осадча відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча зізналась, що мріяла про доньку. Але зараз насолоджується часом, проведеним з наймолодшим сином Данилом.



Катя Осадча відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз