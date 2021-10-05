Катя Осадча знову показала, як годує сина грудьми: фото зіркової матусі та малюка

Українська телеведуча Катя Осадча оприлюднила нове фото, на якому показала, як годує сина Данила грудьми. Цього разу зіркова матуся позувала вдома.

Катерина вже не вперше оприлюднює в мережі подібні знімки. Вона є прихильницею грудного вигодовування і в перерві між зйомками завжди перебуває біля малюка.

Дивіться також Катя Осадча показала, як в гримерці годує сина грудьми

Катя Осадча годувала сина

Ведуча поширила у своєму інстаграмі фото, на якому позує з сином Данилом, якому 19 жовтня виповниться 2 місяці. Зірка сиділа у вітальні власного заміського маєтку, тримаючи малюка на руках.

Осадча одягнула джинси та молочну сорочку з чорним принтом. Оскільки вдома вона надає перевагу натуральній вроді, то й цього разу відпочивала від макіяжу та зачіски. Волосся жінка зібрала у хвіст, а на обличчя не наносила косметику.



Катя Осадча годувала сина / Фото з інстаграму ведучої