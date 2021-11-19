Катя Осадча заворожила новими кадрами з фотосесії з молодшим сином

19 листопада 2021 , 13:45
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з прихильниками новими фото маленького сина. Вона показала обличчя 3-місячного Данила.

Відома українська телеведуча на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала світлини з молодшим сином. Зірка поділилась, що сьогодні, 19 листопада, малюку виповнилося 3 місяці.

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Нові фото сина Каті Осадчої

Катя Осадча влаштувала ніжну фотосесію в одній з кімнат свого будинку. Вона сиділа на кріслі й тримала на руках 3-місячного Данила. Світлини робили з такого ракурсу, що можна було побачити обличчя малюка.

Сама телеведуча постала в романтичному образі. Вона позувала перед камерою у білих джинсах та світлій блузці з дрібним принтом і рюшами. 

Катя Осадча вирішила не доповнювати образ аксесуарами. Волосся вона розпустила й вирівняла, а риси обличчя підкреслила легким макіяжем.

Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду,
– зізналась зірка.


Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої


Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої


Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Шанувальники активно коментують нові світлини телезірки з сином. Чуттєва фотосесія миттєво заворожила мережу:

  • "Красиві";
  • "Боже, як це мило";
  • "Вітаємо, і бажаємо ще більше любові";
  • "Мої вітання. Хай росте здоровенький та буде щасливий";
  • "Мої вітання батькам і малюку";
  • "Щирі вітаннячка";
  • "Які круті батьки";
  • "Неймовірно ніжна! Мадонна! Чарівна".

Додамо, що подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова має напружений графік. Тому зіркові батьки часто "підміняють" один одного й доглядають за молодшим сином по черзі. Днями шоумен показав, як годує Данила, коли його мама на зйомках.

Автор: Марія Касій