Катя Осадча заворожила новими кадрами з фотосесії з молодшим сином

Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з прихильниками новими фото маленького сина. Вона показала обличчя 3-місячного Данила.

Відома українська телеведуча на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала світлини з молодшим сином. Зірка поділилась, що сьогодні, 19 листопада, малюку виповнилося 3 місяці.

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Нові фото сина Каті Осадчої

Катя Осадча влаштувала ніжну фотосесію в одній з кімнат свого будинку. Вона сиділа на кріслі й тримала на руках 3-місячного Данила. Світлини робили з такого ракурсу, що можна було побачити обличчя малюка.

Сама телеведуча постала в романтичному образі. Вона позувала перед камерою у білих джинсах та світлій блузці з дрібним принтом і рюшами.

Катя Осадча вирішила не доповнювати образ аксесуарами. Волосся вона розпустила й вирівняла, а риси обличчя підкреслила легким макіяжем.

Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду,

– зізналась зірка.



Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Шанувальники активно коментують нові світлини телезірки з сином. Чуттєва фотосесія миттєво заворожила мережу:

"Красиві";

"Боже, як це мило";

"Вітаємо, і бажаємо ще більше любові";

"Мої вітання. Хай росте здоровенький та буде щасливий";

"Мої вітання батькам і малюку";

"Щирі вітаннячка";

"Які круті батьки";

"Неймовірно ніжна! Мадонна! Чарівна".

Додамо, що подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова має напружений графік. Тому зіркові батьки часто "підміняють" один одного й доглядають за молодшим сином по черзі. Днями шоумен показав, як годує Данила, коли його мама на зйомках.