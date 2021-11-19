Катя Осадча заворожила новими кадрами з фотосесії з молодшим сином
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з прихильниками новими фото маленького сина. Вона показала обличчя 3-місячного Данила.
Відома українська телеведуча на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала світлини з молодшим сином. Зірка поділилась, що сьогодні, 19 листопада, малюку виповнилося 3 місяці.
Дивіться також Мішель Андраде розповіла про свої гонорари за роль ведучої в шоу "Орел і решка"
Нові фото сина Каті Осадчої
Катя Осадча влаштувала ніжну фотосесію в одній з кімнат свого будинку. Вона сиділа на кріслі й тримала на руках 3-місячного Данила. Світлини робили з такого ракурсу, що можна було побачити обличчя малюка.
Сама телеведуча постала в романтичному образі. Вона позувала перед камерою у білих джинсах та світлій блузці з дрібним принтом і рюшами.
Катя Осадча вирішила не доповнювати образ аксесуарами. Волосся вона розпустила й вирівняла, а риси обличчя підкреслила легким макіяжем.
Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду,
– зізналась зірка.
Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Шанувальники активно коментують нові світлини телезірки з сином. Чуттєва фотосесія миттєво заворожила мережу:
- "Красиві";
- "Боже, як це мило";
- "Вітаємо, і бажаємо ще більше любові";
- "Мої вітання. Хай росте здоровенький та буде щасливий";
- "Мої вітання батькам і малюку";
- "Щирі вітаннячка";
- "Які круті батьки";
- "Неймовірно ніжна! Мадонна! Чарівна".
Додамо, що подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова має напружений графік. Тому зіркові батьки часто "підміняють" один одного й доглядають за молодшим сином по черзі. Днями шоумен показав, як годує Данила, коли його мама на зйомках.