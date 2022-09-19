Ніби дівчина, яка пішла від хлопця-аб'юзера, – Катя Осадча про реакцію українців на росіян

Ведуча Катя Осадча на тлі останніх новин звернулася до українців. Вона закликала не згадувати про росіян навіть у поганому сенсі. Адже це схоже на ситуацію, коли дівчина пішла від хлопця-аб'юзера, але продовжує активно цікавитися його особистим життям.

Днями Ксенія Собчак назвала українців нацистами. Причиною цього стало наше невдоволення проти участі Наталії Водянової в рекламній кампанії бренду Zara. Алла Пугачова підтримала чоловіка Максима Галкіна, якого в росії визнали іноземним агентом.

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Ці висловлювання стали інформаційним приводом для українських ЗМІ та активно обговорювалися в мережі.

Катя Осадча звернулася до українців

На тлі великої кількості новин ведуча Катя Осадча звернулася до українців. Вона поділилася, що таке постійне озирання на сусіда схоже на дівчину, яка пішла від хлопця-аб'юзера, але продовжує активно цікавитися його життям.

Ми живемо в різних країнах, розмовляємо різними мовами, маємо різні культури, ми це визнаємо і закликаємо до цього, але поки не можемо не озиратися на "хороших" чи поганих росіян. Наші ЗМІ пишуть про російських зірок, нехай про негативне, але ж пишуть. А про них треба взагалі забути. Треба забути, як їх звати,

– емоційно закликала ведуча.

Катя Осадча додала, що ми не можемо допустити гастролей "хороших" росіян після перемоги, адже такі помилки вже робили. Артисти країни-терориста не можуть їхати до нас, виступати, жартувати, співати, бо їхні земляки вбивають, катують, ґвалтують українців. Ми не пробачимо цього ніколи.

"Вказати бренду на неприпустимість в рекламі дівчини з росії – так. Реагувати на Собчак – ні. Вона у світовому контексті – нуль. Окрім своїх її ніхто не чує, а з тими "своїми" вже давно все зрозуміло. Прочитати допис Пугачової – так. Можна подякувати під дописом, що ці слова, можливо, років через сто змінять щось у болотах. Але три доби радіти в соцмережах та ЗМІ – ні", – підкреслила Осадча.

Будьмо самодостатніми у своїй культурі. Щоразу, коли хочеться відреагувати на росіян, згадайте і уявіть, що ви їх не знаєте і ніколи не знали. І перейдіть на сторінку до світової зірки та подякуйте за підтримку,

– підсумувала Катя.

Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої