У вечірній сукні: Катя Осадча зачарувала розкішним образом – яскраві фото

Відома українська телеведуча Катя Осадча готується до прем'єри нового сезону програми "Світське життя", де вона є незмінною ведучою вже протягом 16-ти років. Знаменитість позувала на камеру в розкішній червоній сукні та зачарувала шанувальників.

Джерело: інстаграм Каті Осадчої

Катя Осадча після зимового відпочинку повернулася до насичених зйомок. Вже зовсім скоро вона тішитиме прихильників цікавими подробицями з життя знаменитостей, а також демонструватиме в ефірах ефектні аутфіти.

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Катя Осадча зачарувала фотосесією з Будинку з химерами. Вона постала перед камерою у бездоганному образі, яким підкорила понад мільйонну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі.

Вечірній look Каті Осадчої

Для зйомок ведуча обрала вечірнє вбрання. Вона позувала на сходах у пишній довгій сукні червоного кольору. Вбрання мало спокусливе декольте та фатіновий низ, оголило спинку, що додавали йому особливого шарму, ніжності та жіночності. Серед аксесуарів вишуканий образ Каті доповнювали довгі білі рукавички.

Оскільки Осадча обожнює головні убори, то й цього разу не обійшлася без них. Волосся народна улюблениця вклала в красиві локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Довершила look довгими блискучими сережками.



Катя Осадча у вечірній сукні / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча у вечірній сукні / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча у вечірній сукні / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча у вечірній сукні / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях фоловери Осадчої залишають компліменти та зазначають, що їй дуже пасує червоний колір.