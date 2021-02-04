В вечернем платье: Катя Осадчая очаровала роскошным образом – яркие фото
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая готовится к премьере нового сезона программы "Светская жизнь", где она является неизменной ведущей уже на протяжении 16-ти лет. Знаменитость позировала на камеру в роскошном красном платье и очаровала поклонников.
Источник: инстаграм Кати Осадчей
Катя Осадчая после зимнего отдыха вернулась к насыщенным съемкам. Уже совсем скоро она будет радовать поклонников интересными подробностями из жизни знаменитостей, а также демонстрировать в эфирах эффектные аутфиты.
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Катя Осадчая очаровала фотосессией из дома с химерами. Она предстала перед камерой в безупречном образе, которым покорила более миллионную аудиторию подписчиков на личной странице в Инстаграме.
Вечерний look Кати Осадчей
Для съемок ведущая выбрала вечерний наряд. Она позировала на лестнице в пышном длинном платье красного цвета. У наряда было соблазнительное декольте и фатиновый низ, он обнажил спинку, что придавало образу особый шарм, нежность и женственность. Из аксессуаров изысканный образ Кати дополняли длинные белые перчатки.
Поскольку Осадчая обожает головные уборы, то и на этот раз не обошлась без них. Волосы народная любимица уложила в красивые локоны, макияж сделала с акцентом на глазах. Довершила look длинными блестящими серьгами.
Катя Осадчая в вечернем платье / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая в вечернем платье / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая в вечернем платье / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая в вечернем платье / Фото из инстаграма Кати Осадчей
В комментариях фолловеры Осадчей оставляют комплименты и отмечают, что ей очень идет красный цвет.
- Красавица!
- Очень красивая!
- Вам очень хорошо в красном!
- Красиво!
- Как вам идет красный!
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