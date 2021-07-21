Дві з половиною людини, – Катя Осадча зачарувала миловидним фото з сином на яхті

Відома українська телеведуча Катя Осадча захопила прихильників новим фото з сином. Вона позувала з сином на яхті під час прогулянки Дніпром.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча багато часу приділяє синові Івану, який скоро стане старшим братом для третьої дитини його зіркової мами. Вона опублікувала нове фото з хлопчиком на особистій сторінці попри те, що рідко показує такі кадри.

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Фото Каті Осадчої з сином

Днями вагітна знаменитість відправилась на прогулянку Дніпром на яхті. Зіркова матуся позувала з сином спиною до камери, адже вона досі приховує лице малюка. Катя Осадча ніжно обіймала Івана й усміхалась.

Іван постав перед об'єктивом у білій футболці та шортах. Натомість телеведуча обрала широку блакитну сукню зі сріблястим та золотистим принтом та з рюшами на комірці. Вона зібрала волосся в акуратний пучок та доповнила образ сонцезахисними окулярами.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму зірки

Прихильників зачарувало нове фото телеведучої з сином. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях: