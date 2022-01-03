Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Яремче: колоритні фото

У новорічну ніч Катя Осадча та Юрій Горбунов вели корпоратив у Буковелі, а після роботи відправились у мініподорож. Зірки зупинились у 5-зірвовому готелі в Яремче та гуляли туристичними локаціями.

З елітного курорту Буковель Катя Осадча та Юрій Горбунов поїхали в Яремче. Вони обрали найкращий готель містечка з величезною терасою з виглядом на ліс і гори. Однак у номері класу люкс пара не засиджувалася, а пішла гуляти популярним туристичним маршрутом.

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Закохані побували біля відомого водоспаду Пробій і надихнулись силою води, розглядали гуцульське вбрання та милувались гірськими пейзажами.

Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли,

– поділилась Катя Осадча.

Натомість Юрій Горбунов передав фанам "новорічний, гуцульський привіт з Яремче". Для прогулянки подружжя обрало комфортні та теплі образи – світлі пуховики та штани.

Колоритні фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова з Яремче

на Новий рік у Буковелі з Осадчою і Горбуновим були сини – 4-річний Іван і 4-місячний Данило. Старший пішов з батьками на екскурсію по Яремче, а молодший, схоже, залишився в готелі.

Катя Осадча та Юрій Горбунов у Яремче / Фото з інстаграму ведучого

Катя Осадча в Яремче / Фото з інстаграму ведучої