Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують 5 річницю весілля: як зірки вітають одне одного

Одна з найзразковіших пар українського шоу-бізу святкує річницю весілля. Катя Осадча та Юрій Горбунов одружились 3 лютого 2017 року. Сьогодні їхньому шлюбу п'ять років.

Через напружені графіки – зйомки на Західній Україні та роботу над серіалом "Скажені сусіди" – Катя Осадча та Юрій Горбунов не можуть вирватися у подорож на річницю весілля. Тож дерев'яний ювілей вони святкують у Києві й вже розчулили мережу любовними посланнями.

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Катя Осадча вітає Юрія Горбунова з річницею весілля

Першою з річницею привітала Катя Осадча. У своєму профілі з 1,7-мільйонною аудиторією вона опублікувала романтичне фото, на якому Юрій Горбунов ніжно цілує її в плече, та лагідно звернулась до нього. Ведуча зауважила, що за ці п'ять років вони встигли багато і подякувала за любов, веселощі та пригоди.

Дякую, що ти в мене є. Дякую за твою любов, за те, що нам ніколи не сумно разом і за усі наші пригоди, далі ще більше,

– привітала Катя Осадча.

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим святкують річницю весілля / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов вітає Катю Осадчу з річницею весілля

Нашому офіційному шлюбу 5 років! Неймовірно, як один день! Дякую тобі, кохана, за наших діток, за наші будні і вихідні! Дякую за те, що ти в мене є! Я тебе люблю,

– романтично написав Юрій Горбунов.

Зворушливе привітання шоумен доповнив їхніми неформальними фото. Одне з них зроблене влітку після третіх пологів Каті Осадчої, інше – на вікенді взимку.

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим святкують річницю весілля / Фото з інстаграму ведучого