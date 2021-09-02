Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, як виглядали в дитинстві: архівні фото

Українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися архівними фото, на яких показали, як виглядали в дитинстві. Знаменитості таким чином привітали усіх з 1 вересня.

З початком осені знаменитості згадують свої шкільні роки. Чимало відомих людей оприлюднюють архівні фото та з трепетом розповідають про те, яким було дитинство.

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Дитячі фото Каті Осадчої

Телеведуча на особистій сторінці в інстаграмі поширила декілька чорно-білих кадрів зі школи. Вона сиділа за партою у шкільній формі та мило усміхалася.



Катя Осадча в школі / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча в школі / Фото з інстаграму ведучої

Текст публікації Каті Осадчої:

Вперше за останні 12 років 1 вересня ми не йдемо до школи. Школяр виріс і тепер студент. Але через 2 роки ми матимемо першокласника. Напередодні 1 вересня я вже істерично думала про те, яку ж школу обрати. Дивне відчуття, коли не треба на шкільний базар. Вітаю всіх з Днем знань і бажаю легкого навчального року!

Архівне фото Юрія Горбунова

Чоловік Осадчої також поділився архівною світлиною. Підписники Юрія зазначають, що його старший син Іван дуже схожий на нього у шкільному віці.



Юрій Горбунов у школі / Фото з інстаграму ведучого

Текст публікації Юрія Горбунова:

Через 2 роки й наш Іван стане першокласником! Думаю, це буде зворушливий момент. Так само як і в його татка багато років тому на цьому фото. З 1 вересня!