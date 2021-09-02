С началом осени знаменитости вспоминают свои школьные годы. Многие известные люди обнародуют архивные фото и с трепетом рассказывают о том, каким было детство.

Смотрите также Как украинские звезды выглядели в школе: архивные фото

Детские фото Кати Осадчей

Телеведущая на личной странице в инстаграме распространила несколько черно-белых кадров из школы. Она сидела за партой в школьной форме и мило улыбалась.



Катя Осадчая в школе / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая в школе / Фото из инстаграма ведущей

Текст публикации Кати Осадчей:

Впервые за последние 12 лет 1 сентября мы не идем в школу. Школьник вырос и теперь студент. Но через 2 года у нас будет первоклассник. Накануне 1 сентября я уже истерично думала о том, какую же школу выбрать. Странное ощущение, когда не надо на школьный базар. Поздравляю всех с Днем знаний и желаю легкого учебного года!

Архивное фото Юрия Горбунова

Муж Осадчей также поделился архивной фотографией. Подписчики Юрия отмечают, что его старший сын Иван очень похож на него в школьном возрасте.



Юрий Горбунов в школе / Фото из инстаграма ведущего

Текст публикации Юрия Горбунова:

Через 2 года и наш Иван станет первоклассником! Думаю, это будет трогательный момент. Так же как и у его папочки много лет назад на этом фото. С 1 сентября!