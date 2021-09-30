Катя Осадча вразила образом у жовтих штанах: фото з концерту

Українська телеведуча Катя Осадча побувала на концерті гурту TVORCHI. Туди вона завітала для зйомок сюжетів про світське життя. Для концерту обрала жовті штани, а також головний убір від дизайнера Ruslan Baginskiy.

Телеведуча повернулася до зйомок незадовго після народження сина. Вона активно спілкується з колегами та дізнається нові подробиці зіркового життя.

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Новий look Каті Осадчої

А також ведуча приголомшує новими стильними образами. На концерт популярного українського гурту TVORCHI Осадча приїхала в широких штанах яскравого жовтого кольору, чорній водолазці та куртці. Поєднала одяг зі взуттям чорного кольору на підборах.

Гармонійним доповненням аутфіту став головний убір від бренду Ruslan Baginskiy. Волосся Катерина зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Катя Осадча та TVORCHI / Фото з інстаграму "Світського життя"



Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої

, перший великий сольний концерт гурту TVORCHI відбувся 17 вересня у столиці. Музиканти влаштували музично-спортивне шоу на київському велотреку. На захід запросили зірок українського шоу-бізнесу, серед яких були Даша Квіткова, Нікіта Добринін, Надя Дорофєєва, гурт KAZKA та інші.